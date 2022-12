Αγγλία: Απεβίωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 1966, Τζορτζ Κοέν

Σε ηλικία 83 ετών απεβίωσε ο Τζορτζ Κοέν, που υπήρξε ο βασικός δεξιός αμυντικός της εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, το μοναδικό που έχουν κατακτήσει ως σήμερα τα «τρία λιοντάρια».

Ο εκλιπών φόρεσε συνολικά 37 φορές τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας, ενώ σε συλλογικό επίπεδο πέρασε όλη την καριέρα του στη Φούλαμ, με την οποία κατέγραψε 459 συμμετοχές.

Ο σύλλογος του Λονδίνου ήταν και αυτός που γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του τον θάνατο του Κοέν, τον οποίο χαρακτηρίζει ως έναν από τους καλύτερους παίκτες, αλλά και κυρίους, στην ιστορία του κλαμπ.

Everyone at Fulham Football Club is deeply saddened to learn of the passing of one of our greatest ever players – and gentlemen – George Cohen MBE.