Αγγλία: «Πράσινο φως» από την κυβέρνηση για την επανέναρξη της Premier League τον Ιούνιο

Tον Ιούνιο αναμένεται να επανεκκινήσει η Premier League και οι υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρου της Αγγλίας, καθώς η κυβέρνηση της χώρας άναψε το «πράσινο φως» για να κυλήσει και πάλι η μπάλα στο χορτάρι τον επόμενο μήνα, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά και διασφαλιστεί η υγεία των συμμετεχόντων.

Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Όλιβερ Ντάουντεν ανέφερε σχετικά: «Η κυβέρνηση ανάβει το "πράσινο φως" για να επιστρέψει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Αγγλία από τον Ιούνιο.

Συμφωνήσαμε πως θα προχωρήσουμε εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, η υγεία των συμμετεχόντων έρχεται πρώτη. Πλέον τα πάντα βρίσκονται στα χέρια των ποδοσφαιρικών αρχών για να ολοκληρώσουν τα πλάνα τους».

