Αγγλία: Στο νοσοκομείο ο θρύλος της Τότεναμ Τζίμι Γκριβς

Ο Τζίμι Γκριβς, ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε θεραπεία, σύμφωνα με ανακοίνωση της πρώην ομάδας του, της Τότεναμ.

Ο παλαίμαχος άσος, ο οποίος είναι 80 ετών, παρουσιάζει προβλήματα υγείας από τότε που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από πέντε χρόνια.

Στην ενημέρωση της Τότεναμ δεν έγινε καμία αναφορά ότι είχε συμπτώματα σχετιζόμενα με τον κορωνοϊό.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Τζίμι Γκριβς νοσηλεύεται επί του παρόντος στο νοσοκομείο, είμαστε σε επαφή με την οικογένειά του και θα προσφέρουμε περαιτέρω ενημερώσεις» ανέφερε η Τότεναμ στο Twitter, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

