Αγνώριστος o Ομπράντοβιτς στην... ανάκριση από τον «Ελσίνκι» του Casa De Papel!

Ένας... διαφορετικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμφανίστηκε στην «Time Out» της Euroleague, όπου... ανακρίθηκε από τον Ελσίνκι του Casa De Papel (Ντάρκο Πέριτς).

Ο Σέρβος τεχνικός, έχοντας άλλο λουκ, αφού είχε αφήσει γένια, δέχτηκε τις ερωτήσεις του συμπατριώτη του ηθοποιού, ο οποίος μάλιστα ρώτησε τον «Ζοτς» ποιον αγώνα θα πρότεινε στον κόσμο να δει στην καραντίνα και η απάντηση θα έρθει σε λίγες ώρες.

What do you think was Zeljko's answer?🤔#EUROLEAGUEUNITED https://t.co/qU2oG5NN3W