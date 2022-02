All Star Game: Ο Λεμπρόν επέλεξε πρώτο τον Αντετοκούνμπο - Η υπόκλιση του «βασιλιά» στον «Greek Freak»

Μία ημέρα μετά την ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Μπακς (116-131), ο ΛεΜπρον Τζέιμς επέλεξε πρώτο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα του για το NBA All-Star Game 2022, που θα γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας 21 Φεβρουαρίου στο Κλίβελαντ.

«Είναι ο παίκτης που παίζει πιο σκληρά από κάθε άλλον στην ιστορία αυτών των αγώνων», είπε χαρακτηριστικά ο «βασιλιάς» στην αναφορά του για τον Έλληνα πρωταθλητή του ΝΒΑ.

Πρώτη επιλογή για τον Κέβιν Ντουράντ (ο οποίος δεν θα αγωνιστεί στο All-Star Game λόγω τραυματισμού) ήταν ο Τζόελ Εμπίιντ των Σίξερς.

Ομάδα ΛεΜπρον:

Βασικοί: Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μπακς), Στεφ Κάρι (Ουόριορς), Ντε Μαρ Ντε Ρόζαν (Μπουλς), Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς), ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λέικερς)

Αναπληρωματικοί: Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς), Ντάριους Γκάρλαντ (Καβαλίερς), Κρις Πολ (Σανς), Τζίμι Μπάτλερ (Χιτ), Ντόνοβαν Μίτσελ (Τζαζ), Φρεντ Βαν Βλιτ (Ράπτορς), Τζέιμς Χάρντεν (Σίξερς)

Ομάδα Ντουράντ

Βασικοί: Τζοέλ Εμπίιντ (Σίξερς), Τζα Μοράντ (Γκρίζλις), Τζέισον Τέιτουμ (Σέλτικς), Τρέι Γιανγκ (Χοκς), Άντριου Ουίγκινς (Ουόριορς)

Αναπληρωματικοί: Ντέβιν Μπούκερ (Σανς), Καρλ-Άντονι Τάουνς (Τίμπεργουλβς), Ζακ ΛαΒίν (Μπουλς), Ντεζούντε Μάρεϊ (Σπερς), Κρις Μίντλετον (Μπακς), ΛαΜέλο Μπολ (Χόρνετς), Ρουντί Γκομπέρ (Τζαζ).

