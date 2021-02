All Star Game: Πρώτος σε ψήφους ο Λεμπρόν Τζέιμς, δεύτερος στην Ανατολή ο Αντετοκούνμπο

Δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη τα πρώτα αποτελέσματα για την ψηφοφορία των παικτών που θα αγωνιστούν στο All Star Game.

Στην πρώτη θέση συναντάμε τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 2.288.676 ψήφους, ενώ πίσω του στην Δύση είναι ο Στεφ Κάρι, με 2.113.178.

Στην Ανατολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έχει 1.752.185 ψήφους είναι δεύτερος πίσω από τον Κέβιν Ντουράντ (2.302.705).

Στους γκαρντ κυριαρχεί ο Μπράντλει Μπιλ, που με την σειρά του είναι πιο ψηλά από τους Κάιρι Ίρβινγκ και Τζέιμς Χάρντεν.

Nets‘ Kevin Durant and Lakers‘ LeBron James lead the NBA’s first All-Star fan voting returns. Warriors’ Stephen Curry and Wizards’ Bradley Beal join Durant and James as leaders at positions. pic.twitter.com/ukvOeyx49H