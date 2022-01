Ανακοινώθηκε από την Άστον Βίλα ο Κουτίνιο!

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσης συμφωνίας ολοκληρώθηκε την Τρίτη, με τον Κουτίνιο να γίνεται κι επίσημα παίκτης της Άστον Βίλα.

Την περασμένη Παρασκευή η Μπαρτσελόνα και οι «χωριάτες» γνωστοποίησαν το deal που αφορούσε στον δανεισμό του Βραζιλιάνου στον σύλλογο του Μπέρμιγχαμ, ωστόσο για να ολοκληρωνόταν η συμφωνία θα έπρεπε προηγουμένως να διευθετηθεί η άδεια εργασίας του παίκτη.

Αυτή εν τέλει έφτασε και μαζί της, κι έτσι ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Κουτίνιο, ο οποίος θα φορά τη φανέλα της Άστον Βίλα τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι (οι Άγγλοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς του).

Ο Βραζιλιάνος επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 23 και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των «Βίλανς», τονίζοντας:

«Είναι χαρά να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το μεγάλο κλαμπ. Μίλησα με τον Στιβ (Τζέραρντ) και μου είπε για τις φιλοδοξίες που υπάρχουν εδώ. Ανυπομονώ να διασκεδάσω. Γνωρίζω τον Στιβ εδώ και πολύ καιρό, έπαιζα μαζί του κι έμαθα πολλά από αυτόν. Δεν μπορώ παρά να έχω μεγάλο θαυμασμό γι΄ αυτόν».

