Ανακοινώθηκε από την Άστον Βίλα ο Τζέραρντ!

Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι κι επίσημα ο νέος τεχνικός της Άστον Βίλα.

Οι «χωριάτες» ανακοίνωσαν σήμερα την πρόσληψη του Άγγλου προπονητή, ο οποίος άφησε μετά από 2,5 χρόνια τη Ρέιντζερς, προκειμένου να αναλάβει για πρώτη φορά την τεχνική ηγεσία ομάδας από την Πρέμιερ Λιγκ.

Ο Τζέραρντ αντικαθιστά στην Άστον Βίλα τον Ντιν Σμιθ, ο οποίος «πλήρωσε» το μάρμαρο για τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας του Μπέρμιγχαμ στο αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

H διοίκηση της αγγλικής ομάδας ολοκλήρωσε τις επαφές με τον άλλοτε εμβληματικό αρχηγό της Λίβερπουλ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2024.

«Η διοίκηση της Αστον Βίλα ανακοινώνει την πρόσληψη του Στίβεν Τζέραρντ», ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Κρίστιαν Πόρσλοου.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ θα καταβάλει στη Ρέιντζερς το ποσό των τριών εκατ. ευρώ για να λύσει το συμβόλαιο της με τον Τζέραρντ, που είχε διάρκεια έως το 2024.

«Η Άστον Βίλα είναι μία ομάδα με τεράστια ιστορία και παράδοση στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας. Είμαι περήφανος που θα είμαι ο προπονητής της. Είμαι ενθουσιασμένος με το πλάνο που μου παρουσιάστηκε και ανυπομονώ να βοηθήσω ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Θα ήθελα να δηλώσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Ρέιντζερς, η οποία μου επέτρεψε να βρεθώ σε ένα τόσο μεγάλο ποδοσφαιρικό κλαμπ. Θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου το 55ο πρωτάθλημα που αποτέλεσε και ρεκόρ», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Τζέραρντ.

Η Άστον Βίλα, μετά από την ήττα από την Σαουθάμπτον, που ήταν η πέμπτη σερί στη φετινή σεζόν, έπεσε στην 16η θέση της βαθμολογίας, μόλις δύο πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 11, 2021