Ανακοινώνεται από τη Σάο Πάολο ο Χάμες Ροντρίγκες!

Παίκτης της Σάο Πάολο θα πρέπει να θεωρείται ο Χάμες Ροντρίγκες, καθώς απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτζιο Ρομάνο, ο πρώην άσος του Ολυμπιακού ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον σύλλογο της Βραζιλίας.

Ο Χάμες, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη χώρα του καφέ, έχοντας μακρύ βιογραφικό καθώς φόρεσε τις φανέλες των Ενβιγάδο, Μπάνφιλντ, Πόρτο, Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπάγερν Μονάχου, Έβερτον, Αλ Ραγιάν και Ολυμπιακού.

Με τα «ερυθρόλευκα», αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν σε 23 ματς, μετρώντας 5 γκολ και 6 ασίστ.

James Rodriguez has just signed as new São Paulo player, deal sealed after the verbal agreement reached two days ago — here we go 🔴⚪️⚫️



Official statement to follow, as reported by @venecasagrande. pic.twitter.com/qExVXI9DDY