Ανακοίνωσε Μπελότι η Ρόμα!

Παίκτης της Ρόμα με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα της Κυριακής (28/8) ο Αντρέα Μπελότι με τους «τζιαλορόσι» να παρουσιάζουν τη μεταγραφή του διεθνούς Ιταλού επιθετικού πρώτα μέσω των social media κι ακολούθως μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα τους.

Η ομάδα της Ρώμης έκλεισε τον 28χρονο φορ ως ελεύθερο από την Τορίνο, με τον Μπελότι να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με οψιόν επέκτασης δύο ετών. Οι ετήσιες αποδοχές του θα είναι 3 εκατ. ευρώ.

Στην Τορίνο αγωνίστηκε επτά χρονιά, έχοντας απολογισμό 113 γκολ σε 251 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πάρει μεταγραφή από την Παλέρμο, αντί 8,5 εκατ. ευρώ.

