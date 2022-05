Ανακοίνωσε Πέρισιτς η Τότεναμ!

Παίκτης της Τότεναμ είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Ιβάν Πέρισιτς, καθώς η ομάδα του βόρειου Λονδίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη διεθνούς μπακ-χαφ.

Ο 33χρονος άσος, αφού πρώτα αποχαιρέτησε την Ίντερ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «πετεινούς».

🎙 “I’m really excited to start with the Spurs family” Watch Ivan Perišić’s first interview as a Spurs player! 🙌 pic.twitter.com/ktsbfAUEiR

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη μεταγραφή του Ιβάν Πέρισιτς. Ο έμπειρος Κροάτης διεθνής θα ενταχθεί στον σύλλογο την 1η Ιουλίου μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Ίντερ. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια έως το 2024.

Ένας παίκτης με πολλά μετάλλια νικητή, ο Ιβάν ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες νέων της Χάιντουκ Σπλιτ και της Σοσό πριν από έναν σύντομο δανεισμό στην KSV Roeselare στο Βέλγιο.

Το 2009, εντάχθηκε στην Μπριζ όπου, μόλις στη δεύτερη σεζόν του, ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος και αναδείχθηκε Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς στο Βέλγιο.

✍️ We are delighted to announce the transfer of Ivan Perišić.



Welcome to Spurs, Ivan! 💙