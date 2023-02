Ανακοίνωσε την οριστική απόσυρσή του ο θρύλος του NFL, Τομ Μπρέιντι

Ο Τομ Μπρέιντι, ο θρύλος του NFL, νικητής -μεταξύ άλλων- επτά super bowl, ανακοίνωσε σήμερα (1/2) ότι αποσύρεται οριστικά από το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Ο 45 ετών Μπρέιντι, αποσύρθηκε αρχικά ακριβώς πριν ένα χρόνο (1/2/22). Ωστόσο άλλαξε γνώμη 40 ημέρες αργότερα και επέστρεψε για να παίξει τη σεζόν του 2022 με τους Τάμπα Μπέι Μπακανίερς.

«Καλημέρα παιδιά, θα μπω αμέσως στο θέμα. Αποσύρομαι οριστικά. Ξέρω ότι η διαδικασία ήταν πολύ μεγάλη την τελευταία φορά, οπότε όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί, σκέφτηκα και πάτησα απλώς την εγγραφή και θα σας ενημερώσω πρώτους. Δε θα μακρηγορήσω, το έκανα εξάλλου πέρυσι, γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, τον καθένα από εσάς που με στηρίξατε», ανέφερε σήμερα σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

«Η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι συμπαίκτες μου, οι αντίπαλοί μου, θα μπορούσα να συνεχίσω, είναι πάρα πολλοί», είπε ο Μπρέιντι στο βίντεο... καταπολεμώντας τα δάκρυα. «Ευχαριστώ παιδιά που μου επιτρέψατε να ζήσω το απόλυτο όνειρό μου. Δεν θα άλλαζα τίποτα. Σας αγαπώ όλους.»

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS