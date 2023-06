Ανέλαβε την Αλ Τζαζίρα ο Φρανκ ντε Μπουρ

Προπονητής της Αλ Τζαζίρα έγινε με κάθε επισημότητα ο Φρανκ ντε Μπουρ.

Ο σύλλογος του Αμπου Ντάμπι γίνεται ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του 53χρονου Ολλανδού προπονητή, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2021, οπότε και αποχώρησε από την εθνική ομάδα της χώρας του, βρισκόταν εκτός πάγκων.

Η Αλ Τζαζίρα τερμάτισε στην 4η θέση του πρωταθλήματος Pro League των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με 46 βαθμούς, 11 λιγότερους από την πρωταθλήτρια Αλ-Αχλί Σαμπάμπ.

Συνέπεια της μέτριας πορείας, ήταν η απόλυση του επίσης Ολλανδού, Μαρσέλ Κέιζερ, με τον Ντε Μπουρ να εργάζεται για πέμπτη φορά σε σύλλογο, έπειτα από την παρουσία του σε Αγιαξ, Ιντερ, Κρίσταλ Πάλας και Ατλάντα.

Our Dutch legend signing his contract to lead the #PrideOfAbuDhabi ✍️📜#DeBoerAnnounced #AJC pic.twitter.com/ReWMYBkUev