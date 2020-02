All Star Game 2020: Αντετοκούνμπο και Λεμπρόν Τζέιμς επέλεξαν τις ομάδες τους

O Γιάννης Αντετοκούμπο και o Λεμπρόν Τζέιμς επέλεξαν τις ομάδες τους για το All Star Game του Σικάγο (ξημερώματα Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου).

Οι δύο παίκτες που ήταν πρώτοι σε ψήφους σε Ανατολική και Δυτική περιφέρεια αντίστοιχα επέλεξαν εναλλάξ με τον Τζέιμς να επιλέγει τον συμπαίκτη του, Αντονι Ντέιβις ως πρώτη του επιλογή και τον Αντετοκούνμπο να επιλέγει τον Τζοέλ Εμπίιντ από τη Φιλαδέλφεια.

Έτσι λοιπόν η ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς (επέλεγε πρώτος) αποτελείται από τους Αντονι Ντέιβις (Λέικερς), Καγουάι Λέοναρντ (Κλίπερς), Λούκα Ντόνσιτς (Ντάλας), Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον), Ντέμιαν Λίλαρντ (Πόρτλαντ), Μπεν Σίμονς (Φιλαδέλφεια), Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ), Τζέισον Τέιτουμ (Βοστώνη), Κρις Πολ (Οκλαχόμα Σίτι), Ράσελ Ουέστμπρουκ (Χιούστον) και Ντομάντας Σαμπόνις (Ιντιάνα).

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτελείται από τους Τζοέλ Εμπίιντ (Φιλαδέλφεια), Πασκάλ Σιάκαμ (Τορόντο), Κέμπα Ουόκερ (Βοστώνη), Τρέι Γιανγκ (Ατλάντα), Κρις Μίντλετον (Μιλγουόκι), Μπαμ Αντεμπάγιο (Μαϊάμι), Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα), Τζίμι Μπάτλερ (Μαϊάμι), Κάιλ Λάουρι (Τορόντο), Μπράντον Ινγκραμ (Νέα Ορλεάνη) και Ντόνοβαν Μίτσελ (Γιούτα).

Για να τιμήσει τον Μπράιαντ και την κόρη του, η Team Giannis θα φοράει αριθμό 24 και η Team LeBron θα φοράει το Νο. 2.

Το NBA ανακοίνωσε επίσης σημαντικές αλλαγές στη φόρμα All-Star του τρέχοντος έτους, μετατρέποντας κάθε δωδεκάλεπτο σε ένα μίνι παιχνίδι για φιλανθρωπικούς σκοπούς ενώ στο τελευταίο δωδεκάλεπτο δεν θα υπάρχει χρόνος αλλά συγκεκριμένος αριθμός πόντων που θα πρέπει να σημειωθούν για να κερδίσει μια ομάδα. Το σκορ θα επιστρέφει στο 0-0 στις αρχές του δεύτερου και του τρίτου δωδεκάλεπτου ενώ το συνολικό σκορ θα αποκατασταθεί στις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Η ομάδα που θα κερδίσει το All-Star Game θα είναι η πρώτη που θα φτάσει τον συγκεκριμένο στόχο, ο οποίος θα καθορίζεται από το σύνολο των πόντων που είχε σημειώσει η ομάδα που βρισκόταν μπροστά στο σκορ στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα συν 24 πόντους, που είναι το νούμερο της φανέλας που φορούσε ο Κόμπι Μπράιαντ στην τελευταία δεκαετία της καριέρας του στο ΝΒΑ.

