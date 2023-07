Απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών ο θρύλος της Νότιγχαμ Φόρεστ, Τρέβορ Φράνσις!

Βαθιά θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο σκόρπισε ο θάνατος του εμβληματικού Τρέβορ Φράνσις, που συνέδεσε το όνομά του με την κατάκτηση δύο συνεχόμενων Κυπέλλων Πρωταθλητριών από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο θρυλικός επιθετικός «έφυγε» από τη ζωή σήμερα το πρωί, σε ηλικία 69 ετών, από καρδιακή προσβολή, στο διαμέρισμά του στην Ισπανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ λυπάται βαθύτατα για το θάνατο του δύο φορές νικητή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, Τρέβορ Φράνσις. Ενας αληθινός θρύλος της Φόρεστ, που δεν θα ξεχαστεί ποτέ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο αγγλικός σύλλογος.

Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the passing of two-time European Cup winner, Trevor Francis. A true Forest legend who will never be forgotten. pic.twitter.com/TRHnjr2Mmr

Ο Φράνσις ξεκίνησε την καριέρα του από τη Μπέρμιγχαμ και στις αρχές του 1979 μεταγράφηκε στην τότε πρωταθλήτρια Αγγλίας Φόρεστ, στην πρώτη μεταγραφή Βρετανού ποδοσφαιριστή που «έπιασε» το 1.000.000 λίρες. Λίγους μήνες αργότερα, πέτυχε το μοναδικό γκολ στη νίκη με 1-0 επί της Μάλμε, στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, που «έστεψε» την ομάδα του Νότιγχαμ πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Φράνσις πανηγύρισε επίσης το Σούπερ Καπ Ευρώπης την ίδια χρονιά και το Κύπελλο Πρωταθλητριών της επόμενης περιόδου (1979-80), αν και δεν αγωνίστηκε στον τελικό με το Αμβούργο, λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αχίλλειο τένοντα.

Η πολύμηνη απουσία του, καθώς και οι κακές σχέσεις του με τον θρυλικό προπονητή της Φόρεστ, Μπράιαν Κλαφ, ανέκοψαν πρόωρα τη θητεία του στο Νότιγχαμ. Το 1981 πήρε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι αντί 1,2 εκατ. λιρών, όμως οι συνεχείς τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν να προσφέρει όσα θα μπορούσε, ενώ το συμβόλαιό του αποτελούσε «βαρίδι» για το σύλλογο, που ένα χρόνο αργότερα τον πούλησε στη Σαμπντόρια. Ο Φράνσις έμεινε τέσσερα χρόνια στη Γένοβα και κατέκτησε το κύπελλο Ιταλίας το 1985, ενώ στη συνέχεια έπαιξε επίσης στην Αταλάντα, τη Ρέιντζερς, την ΚΠΡ και τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Στις δύο τελεταίες, μάλιστα, διατέλεσε παίκτης-προπονητής, φτάνοντας με τη Σέφιλντ ως τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας και του Λιγκ Καπ το 1993. Ακολούθως επέστρεψε ως προπονητής στη Μπέρμιγχαμ για 5,5 χρόνια και είχε επιπλέον μία θητεία στην Κρίσταλ Πάλας, πριν αποτραβηχθεί από το ποδόσφαιρο.

Στην εθνική Αγγλίας, ο Τρέβορ Φράνσις αγωνίστηκε 52 φορές και πέτυχε 12 γκολ. Εχασε λόγω του προαναφερθέντος τραυματισμού στον αχίλλειο το EURO 1980, αλλά έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, στην Ισπανία, σκοράροντας μάλιστα δύο φορές, στα ματς με Τσεχοσλοβακία και Κουβέιτ. Φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα των «τριών λιονταριών» την άνοιξη του 1986, αλλά ακολούθως δεν επιλέχθηκε στην αποστολή για το Μουντιάλ του Μεξικού.

