Απίστευτο: Ο διαιτητής του Τυνησία-Μάλι για το Κόπα Άφρικα σφύριξε τη λήξη του ματς στο 85ο λεπτό!

Ο διαιτητής από τη Ζάμπια, Τζάνι Σικάζουε, έγινε ο αρνητικός πρωταγωνιστής στον αγώνα ανάμεσα στην Τυνησία και στο Μάλι, για την πρεμιέρα του 6ου ομίλου του Κόπα Άφρικα, καθώς σφύριξε δύο φορές τη λήξη του ματς πριν συμπληρωθεί το 90λεπτο!

Η πρώτη φορά ήρθε στο 85' κι ενώ το 2ο ημίχρονο είχε διακοπεί πέντε φορές για αλλαγές των δύο προπονητών, μία φορά για cooling break και δύο φορές για την εξέταση στο βίντεο των πέναλτι που καταλόγισε στις δύο ομάδες.

Οι παίκτες και οι πάγκοι των δύο ομάδων τον ενημέρωσαν για το σφάλμα του και τελικά πήρε πίσω την απόφαση. Με την επανέναρξη του αγώνα, ο Ελ Μπιλάλ Τουρέ έκανε ένα δυνατό μαρκάρισμα στον Ντίλαν Μπρον και δέχθηκε πολύ αυστηρή κόκκινη κάρτα. Ο διαιτητής από τη Ζάμπια είδε τη φάση το βίντεο, σπαταλώντας κι άλλον χρόνο, όμως δεν άλλαξε απόφαση.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά αγώνα, κι ενώ το σκορ παρέμενε 1-0 για το Μάλι (σύμφωνα με τα πλάνα, στο 89:45), ο διαιτητής σφύριξε ξανά τη λήξη! Αυτή τη φορά η απόφαση ήταν οριστική, με συνέπεια οι Τυνήσιοι να σπεύσουν αρχικά στον τέταρτο διαιτητή και στη συνέχεια στον Σικάζουε για να διαμαρτυρηθούν.

Οι σεκιούριτι του γηπέδου επιχείρησαν να προστατεύουν τον διαιτητή από τη Ζάμπια, ο οποίος φυγαδεύτηκε για τα αποδυτήρια προστατευόμενος από δύο σειρές σωμάτων που του έκαναν χώρο, την ώρα που οι παίκτες του Μάλι είχαν σπεύσει στην κερκίδα του «Όμνισπορτ», όπου βρίσκονταν οι συμπατριώτες τους για να πανηγυρίσουν τη νίκη.

😳 The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



😡 Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK