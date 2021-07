Aποθέωση για την αποστολή της Αγγλίας

Για τον τελικό του Euro ζουν και αναπνεύουν οι Άγγλοι φίλαθλοι, καθώς για πρώτη φορά τα «τρία λιοντάρια» θα συμμετάσχουν σε αυτόν με αντίπαλο την Ιταλία, στοχεύοντας φυσικά στην κατάκτηση του παρθενικού ευρωπαϊκού πρωαθλήματος της ιστορίας τους.



Το Σάββατο μόλις η αποστολή των «τριών λιονταριών» αποχώρησε από το προπονητικό της κέντρο, το Σεντ Τζορτζ Παρκ, με προορισμό το Λονδίνο γνώρισε την αποθέωση από εκατοντάδες φίλους της ομάδας, που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εγκαταστάσεις.

🔜 EURO 2020 final...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Scenes! Amazing send-off for England as the team depart St. George's Park 🦁🦁🦁#ThreeLions | #EURO2020 pic.twitter.com/dUY7stZRry