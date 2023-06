Αποκαλύφθηκε η μασκότ του Euro 2024

Με λιγότερο από έναν χρόνο να απομένει ως την έναρξη του UEFA EURO 2024 στη Γερμανία, η επίσημη μασκότ του τουρνουά έκανε την πρώτη της εμφάνιση σήμερα (20/6) εκπλήσσοντας τα παιδιά σε δημοτικό σχολείο στο Γκελζενκίρχεν, πριν την επίσκεψη στο ελίτ σχολείο της Ομοσπονδίας (DFB), Gesamtschule Berger Feld, και την παρουσίαση στο πλήθος, ενόψει του φιλικού αγώνα της Γερμανίας με την Κολομβία στο Arena AufSchalke απόψε (21:45).

Η μασκότ αποτελεί φόρο τιμής στο δημοφιλές παιδικό παιχνίδι “αρκουδάκι”, που λέγεται ότι προήλθε από τη Γερμανία στις αρχές του 20ού αιώνα. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, τα παιδιά στο πρόγραμμα της UEFA Football in Schools και οι οπαδοί μπορούν να ψηφίσουν στην ιστοσελίδα UEFA.com για να αποφασίσουν το όνομα της μασκότ.

Έχοντας έμπνευση από τη γερμανική λέξη για την αρκούδα, “Bär”, οι τέσσερις επιλογές είναι: Albärt, Bärnardo, Bärnheart και Herzi von Bär. Η μασκότ, εκτός από την υποστήριξη πρωτοβουλιών και συνεργασιών, στοχεύει να εμπνεύσει τα παιδιά σε όλη την Ευρώπη να δραστηριοποιηθούν, ενθαρρύνοντάς τα να αναπτύξουν αγάπη για το ποδόσφαιρο και τις αξίες του.

👋 Say hallo to the #EURO2024 mascot!



🧸 The cute teddy bear aims to inspire 10 million children across Europe to get active and develop a love of the game, challenging pupils to #MakeMoves and bring the adorable mascot to life through motion capture technology: ⬇️@EURO2024