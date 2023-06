Με γκολ από τα... αποδυτήρια προηγήθηκε η Αργεντινή στο φιλικό της παιχνίδι με αντίπαλο την Αυστραλία ,που διεξάγεται στην Κίνα.

Πιο συγκεκριμένα 80 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του ματς ο Λιονέλ Μέσι με μια κλασική κίνηση και ένα κλασικό τελείωμα έστειλε την μπάλα... συστημένη στο «Γ» της εστίας των «κανγκουρό».



A deadly giveaway at the back and Lionel Messi curls his shot into the back of the net 🥅



Watch 🇦🇷 #ARGvAUS 🇦🇺 live now on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/qHijuVaMij