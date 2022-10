Άστον Βίλα: Ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ουνάι Έμερι!

Ο Ουνάι Έμερι είναι και με τη... βούλα ο νέος προπονητής της Άστον Βίλα, καθώς ο σύλλογος της Premier League ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας την πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος θα αντικαταστήσει στον πάγκο του τον Στίβεν Τζέραρντ.

Ο 51χρονος τεχνικός καθόταν μέχρι πρότινος στον πάγκο της Βιγιαρεάλ, ωστόσο εν τέλει έδωσε τα χέρια με τους «χωριάτες» και τερμάτισε μονομερώς τη συνεργασία του με το «κίτρινο υποβρύχιο».

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος προπονητής την αγωνιστική περίοδο 2020-21 οδήγησε τη Βιγιαρεάλ στο πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της (Europa League), αλλά και στα ημιτελικά του Champions League την περσινή σεζόν.

Ο Έμερι επιστρέφει στην Αγγλία, μετά το αποτυχημένο πέρασμά του από την τεχνική ηγεσία της Άρσεναλ τη σεζόν 2018-19.

