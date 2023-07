Αστρονομική πρόταση της Αλ Χιλάλ στον Εμπαπέ!

Μία πρόταση που προκαλεί ίλιγγο κατέθεσε η Αλ Χιλάλ για να κάνει το μεγάλο μπαμ με την απόκτηση του Κιλιαν Εμπαπέ.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας προσφέρει στον Γάλλο αστέρα 700 εκατομμύρια ευρώ για έναν μόνο χρόνο, αλλά και 300 εκατομμύρια στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτησή του. Με απλά μαθηματικά, είναι μία πρόταση που μπορεί συνολικά να φτάσει το 1 δισεκατομμύριο.

Με την πλευρά του ποδοσφαιριστή πάντως, δεν έχει γίνει ακόμα κάποια συζήτηση, την ώρα που στην Παρί πιστεύουν πως ο Εμπαπέ έχει υπογράψει προσύμφωνο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος επιθετικός δεν θέλει ως γνωστόν να μείνει άλλο στο Παρίσι και οι πρωταθλητές Γαλλία βρίσκονται σε δίλημμα, μιας και δεν σκοπεύουν να χάσουν τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή στον κόσμο… τζάμπα του χρόνου που λήγει το συμβόλαιό του. Για αυτόν τον λόγο, ο σύλλογος «έκοψε» τον Εμπαπέ από την προετοιμασία της ομάδας στην Ασία.

Η διοίκηση του Νασέρ Αλ Κελαϊφί πάντως, σύμφωνα με τη «Le Parisien», προσπαθεί να πείσει τον αστέρα του συλλόγου να ακούσει και να σκεφτεί τις προσφορές που έχει στα χέρια του τώρα, μήπως πουληθεί άμεσα, ώστε να μείνουν ικανοποιημένες όλες οι πλευρές.

Το τελευταίο ρεπορτάζ του «Sky Sports», ενημερώνει πως οι Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ, Ίντερ και Μπαρτσελόνα έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Εμπαπέ, παρ'όλο που δεν μπορούν ούτε να αγγίξουν την πρόταση των Αράβων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αλ Χιλάλ δεν προσφέρει απλά 700 εκατομμύρια στον 24χρονο για έναν χρόνο, αλλά του δίνει και τη δυνατότητα να τηρήσει την όποια συμφωνία μπορεί να έχει με τη Ρεάλ για το 2024.

