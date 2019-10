ATP για Τσιτσιπά: «Έχει κερδίσει τους καλύτερους της κατάταξης! Θα το ξανακάνει στο Λονδίνο;»

Tη συμμετοχή του στο ATP Finals, που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 17 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, γράφοντας έτσι ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας τενίστας που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Η ATP με αφορμή τη μεγάλη νίκη επί του Τζόκοβιτς ετοίμασε ένα μικρό αφιέρωμα στον Έλληνα πρωταθλητή αναφέροντας στο σχετικό tweet της: «Μέσα στο 2019 έχει κερδίσει όλους τους μεγάλους του top three, θα καταφέρει να κάνει το ίδιο και στο τουρνουά του Λονδίνου;».

He's taken out all of the top three in 2019 💪



Will @StefTsitsipas do the same at the #NittoATPFinals?