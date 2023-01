Australian Open: Διά περιπάτου στα ημιτελικά ο Τζόκοβιτς, 3-0 σετ τον Ρούμπλεφ

Ακάθεκτος συνεχίζει o Νόβακ Τζόκοβιτς στο Australian Open, ξεπερνώντας και το εμπόδιο του Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο 35χρονος Σέρβος σταρ (Νο 5 στον κόσμο) ήταν εντυπωσιακός και επικράτησε με 6-1, 6-2, 6-4 του 25χρονου Ρώσου (Νο 6), παίρνοντας το εισιτήριο στα ημιτελικά του Australian Open για 13η φορά στην καριέρα του.

Το επόμενό του εμπόδιο είναι ο Αμερικανός Τόμι Πολ (Νο 35) για μια θέση στον τελικό της Κυριακής στο φημισμένο τουρνουά της Μελβούρνης.

Ο «Νόλε» έδειξε πως είναι σ' εξαιρετική κατάσταση και συνεχίζει την προσπάθεια για το δέκατο τίτλο του στην Αυστραλία.

