Australian Open: Κατέκτησαν το τρόπαιο στο διπλό οι Κοκκινάκης και Κύργιος!

O Θανάσης Κοκκινάκης (No 103) και o Νικ Κύργιος (No 115) θριάμβευσαν στον τελικό του διπλού στο Australian Open, καθώς επιβλήθηκαν με 2-0 σετ των Ματ Έμντεν (No 237) και Μαξ Πουρσέλ (Νο 173), κατακτώντας το τρόπαιο στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς.

Οι δύο τενίστες Eλληνοαυστραλοί τενίστες, οι οποίοι είχαν αποκτήσει το προσωνύμιο «Special Ks», όταν αγωνίζονταν σε επίπεδο juniors, νίκησαν τους συμπατριώτες τους με 7-5, 6-4, σε μια αναμέτρηση διάρκειας 95 λεπτών στη «Ροντ Λέιβερ Αρίνα», ολοκληρώνοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο την πορεία τους στη διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο πρώτος τίτλος στο διπλό για τους Κύργιο και Κοκκινάκη, οι οποίοι έγιναν παράλληλα η πρώτη ομάδα που μετείχε με «wildcard» στο Australian Open και κατέκτησε το τρόπαιο στο διπλό ανδρών στην επαγγελματική εποχή του εν λόγω τουρνουά γκραν σλαμ.

The fairytale is complete 🏆



🇦🇺 @TKokkinakis and @NickKyrgios defeat Matt Ebden and Max Purcell 7-5 6-4 to become the #AO2022 men's doubles champions.#AusOpen pic.twitter.com/eLAmS0l3Fq