Αustralian Open: Προχωρά ακάθεκτος ο Τζόκοβιτς, νίκησε 3-0 σετ τον Ντιμιτρόφ και πέρασε στους «16»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 5)συνέχισε την πορεία του προς τον 10ο τίτλο του στο Australian Open με μια υπέροχη νίκη με 7-6(7) 6-3 6-4 επί του Βούλγαρου Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο 28), μετά από 3 ώρες και 7 λεπτά αγώνα στη «Rod Laver Arena».

Έτσι έφτασε στον 4ο γύρο (φάση των «16») του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, αλλά οι φόβοι για την ανθεκτικότητα του τραυματισμένου αριστερού οπίσθιου μηριαίου του μηριαίου αυξήθηκαν.

Ο Σέρβος, που αναζητά έναν 22ο τίτλο Grand Slam για να ισοφαρίσει με τον Ράφα Ναδάλ (Νο 2), φαινόταν αβέβαιος ως προς την κίνησή του στο εναρκτήριο σετ, όπου ξεκίνησε με ένα μπρέικ, έχασε τρία σετ πόντους στο 5-3, πριν φτάσει σε νίκη στο tie-break.

Πιο επιθετικός στη συνέχεια ο Τζόκοβιτς, χρειάστηκε να πάρει ένα ιατρικό τάιμ άουτ, πριν ασκήσει πίεση, ανεβαίνοντας 4-2 καθώς ο 27ος Ντιμιτρόφ προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να τον σταματήσει στο δεύτερο σετ.

Ο Τζόκοβιτς πάντως φαινόταν λίγο πιο σίγουρος για την κίνησή του στο τρίτο σετ και ένα διπλό break στην αρχή τον βοήθησε να υποτάξει τον επιρρεπή σε σφάλματα Ντιμιτρόφ, ο οποίος δεν κατάφερε να επιστρέψει.

