Copa America: «Περίπατος» για τη Βραζιλία απέναντι στο αδύναμο Περού

Η Βραζιλία διπλασίασε τις νίκες της μιας και δεν συνάντησε προβλήματα απέναντι στο Περού το οποίο διέλυσε με 4-0.

Η Βραζιλία μπήκε αποφασισμένη για τη νίκη και προηγήθηκε στο 12ο λεπτό με τον Άλεξ Σάντρο ο οποίος με κοντινό πλασέ από τη μικρή περιοχή έκανε το 1-0. Οι Βραζιλιάνοι είχαν κι άλλες ευκαιρίες για γκολ, τα οποία τελικά ήρθαν στο δεύτερο μέρος. Η αρχή έγινε από τον Νεϊμάρ ο οποίος με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε το 2-0 στο 68ο λεπτό. Το Περού προσπάθησε να αντιδράσει αλλά δεν τα κατάφερε, με τη Βραζιλία να πετυχαίνει άλλα δύο γκολ, με τον Ριμπέιρο στο 89ο και τον Ριτσαρλίνσον στο 93ο λεπτό για το τελικό 4-0.

Η Βραζιλία με δύο αγώνες είναι στην 1η θέση του ομίλου με 6 βαθμούς, το Περού με έναν αγώνα, δεν έχει βαθμό.

