Δανία: Ποδοσφαιριστής πέτυχε γκολ και το γιόρτασε... πίνοντας μπύρα στο γήπεδο!

Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ο πανηγυρισμός ενός γκολ από ποδοσφαιριστή στη Δανία.

Ο Λούκας Φρομ, περί ου ο λόγος, στη νίκη της ομάδας του (5-2), της Άαρχους Φρέμαντ επί της ΑΒ Κοπεγχάγης, για την 3η κατηγορία της σκανδιναβικής χώρας, μόλις σκόραρε, βγήκε από το γήπεδο, πηγαίνοντας στο μπαρ του γηπέδου και, αφού ήπιε λίγη μπύρα, επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο σαν να μην τρέχει τίποτα!

‘How to celebrate a late goal’ by Aarhus Fremad’s Lucas From 🇩🇰🍺 pic.twitter.com/c173Xbd2Wx