Tένις: Η Ρωσία κατέκτησε τον τίτλο στο Davis Cup!

Η Ρωσία κατέκτησε για τρίτη φορά στην ιστορία της το Davis Cup, καθώς επικράτησε της Κροατίας στον τελικό, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Μαδρίτη.

Η ρωσική ομάδα «καθάρισε» τον τίτλο από τα δύο ματς του απλού, καθώς ο Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο 5) νίκησε τον Μπόρνα Γκότζο 6-4, 7-6 (5) και στη συνέχεια ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Νο 2) ξεπέρασε το εμπόδιο του Μαρίν Τσίλιτς με 7-6 (6), 6-2, επισφραγίζοντας την επιστροφή της χώρας του στην κορυφή του διεθνούς κυπέλλου τένις εθνικών ομάδων, μετά από 15 χρόνια.

