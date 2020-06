Δεκαέξι νέα κρούσματα κορωνοϊού στο ΝΒΑ

Ακόμη 16 θετικά κρούσματα προέκυψαν στο ΝΒΑ, ένα μήνα περίπου πριν την επανέναρξη της σεζόν η οποία θα ολοκληρωθεί ως γνωστόν στο Ορλάντο.

Πιο συγκεκριμένα οι άνθρωποι του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη πραγματοποίησαν 302 τεστ και όπως προαναφέραμε 16 εξ αυτών βρέθηκαν θετικά.

Φυσικά, τα αποτελέσματα προκαλούν ανησυχία, εν όψει της επανέναρξης του ΝΒΑ, με τις ομάδες να καλούνται πλέον να απομονώσουν τους παίκτες, που διαγνώστηκαν με τον Covid-19.

