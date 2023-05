Διαψεύδει ο πατέρας του Μέσι για την Αλ Χιλάλ: «Δεν έχει συμφωνήσει με καμία ομάδα, είναι όλα ψέματα!»

O Χόρχε Μέσι, πατέρας και μάνατζερ του διάσημου Αργεντινού επιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν, Λιονέλ Μέσι διέψευσε με δήλωση του τις πληροφορίες που συνδέουν τον γιο του με τη Σαουδική Αραβία.

Ειδικότερα σήμερα το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων διαβεβαίωσε-επικαλούμενο ανώνυμη πηγή- ότι έχει ήδη κλείσει η συμφωνία για να πάει να παίξει στην Αλ Χιλάλ μόλις λήξει το συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους.

Ο Χόρχε Μέσι αρνήθηκε κατηγορηματικά κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει συμφωνία με κανέναν.

Η δήλωσή του Χόρχε Μέσι:

«Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα με κανένα σύλλογο για την επόμενη χρονιά. Η απόφαση δεν θα ληφθεί ποτέ πριν ο Λιονέλ τελειώσει τη σεζόν του χρόνου. Μόλις τελειώσει η σεζόν, θα είναι καιρός να αναλύσουμε και να δούμε τι υπάρχει και μετά να πάρουμε μια απόφαση.

Πάντα φήμες και πολλοί χρησιμοποιούν το όνομα του Λιονέλ για να αποκτήσουν φήμη, αλλά η αλήθεια είναι μόνο μία και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα με κανέναν. Ούτε προφορικά, ούτε υπογεγραμμένα, ούτε συμφωνημένα, και δεν θα υπάρξει μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μου φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού, υπάρχουν εκείνοι που εξαπατούν συνειδητά και εσκεμμένα, χωρίς να παρέχουν καμία απόδειξη των ισχυρισμών τους, και θέλουν να μετατρέψουν οποιαδήποτε κακόβουλη φήμη σε είδηση ​​ήπου κατευθύνεται από κάποιον υπέρ των συμφερόντων τους. Θα έπρεπε να εξηγήσουν γιατί δεν αντιπαραβάλλουν τις πληροφορίες. Δεν θέλουν μια αλήθεια να τους χαλάσει την "είδηση"».

🚨🔴 Jorge Messi official statement.



“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.



“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp