Έξαλλος ο Ρονάλντο μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Αλ Ιτιχάντ

Εμφανώς εκνευρισμένος ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την ήττα της Αλ Νασρ στο ντέρμπι κορυφής από την Αλ Ιτιχάντ με 1-0.

Ο διάσημος Πορτογάλος, εισέβαλε στο τούνελ προς τα αποδυτήρια, πετώντας μπουκάλια νερού, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, που κρίθηκε από το γκολ του Ρομαρίνιο στο 80ο λεπτό κι έφερε την ομάδα του CR7 στην 2η θέση της κατάταξης, με έναν βαθμό διαφορά από την πρωτοπόρο, Αλ Ιτιχάντ, στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο 38χρονος επιθετικός, δεν κατάφερε να «βρει δίχτυα» για δεύτερο συνεχόμενο ματς, καθώς ο τερματοφύλακας της Αλ Ιτιχάντ, Μαρσέλο Γκρόε, απέκρουσε εντυπωσιακά, στις καθευστερήσεις του αγώνα, ένα πολύ δυνατό σουτ του Ρονάλντο.

Οι οπαδοί της Αλ Ιτιχάντ, χλεύαζαν τον Ρονάλντο σε όλην την διάρκεια του αγώνα, φωνάζοντας επανειλημμένα το όνομα του... Λιονέλ Μέσι.

Ο Ρονάλντο, ο οποίος έχει πετύχει οκτώ γκολ σε επτά αγώνες πρωταθλήματος για την Αλ Νασρ, έβγαλε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, πριν φύγει από το γήπεδο και φαινόταν έτοιμος να το πετάξει, πριν ανακτήσει την ψυχραιμία του.

Ωστόσο, χειροκρότησε τους οπαδούς της Αλ Νασρ πριν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο, ενώ έγραψε σε ανάρτηση του στο Twitter: «Απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα, αλλά παραμένουμε συγκεντρωμένοι στην σεζόν μας και στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστούμε τους οπαδούς της Αλ Νασρ για την υποστήριξή, ξέρουμε ότι μπορούμε να βασισθούμε σε εσάς!».

Disappointed with the result, but we stay focused on our season and the games ahead.💪🏼

Thank you Al Nassr fans for your support, we know we can count on you!🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/9L61mC2Jfn