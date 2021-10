Επική ατάκα Αντετοκούνμπο: «Να δείχνετε το τρίποντο μου από πολλές γωνίες για να νομίζουν ότι έβαλα τέσσερα»

Viral έγινε ένα βίντεο στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει πλάκα στην ομάδα που διαχειρίζεται τα media των Μπακς, δίνοντάς τους... οδηγίες πώς να «μακιγιάρει» την αδυναμία του στο μακρινό σουτ.



«Εσείς ποστάρετε συνέχεια τα καρφώματά μου. Όμως θέλω να βάζετε τα τρίποντα. Όταν ευστοχώ σε ένα τρίποντο, να το κάνετε να φαίνεται ωραίο. Ανεβάστε το από διαφορετικές γωνίες, για να μοιάζει σαν να έβαλα τέσσερα, οκ; Και για να νομίζουν οι άλλοι ότι μπορώ να σουτάρω καλά πλέον», τόνισε χαρακτηριστικά ο MVP των πρωταθλητών.

"When I make a three, make it look good. ... So people can think I can shoot now."



Giannis has some tips for the Bucks media crew this season 🤣



(via @Bucks)pic.twitter.com/wd9ntK58ze