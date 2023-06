Eπεισόδια στην Πράγα ανάμεσα σε οπαδούς της Φιορεντίνα και της Γουέστ Χαμ

Σε 16 συλλήψεις προχώρησε την Τετάρτη (7/6) η τσεχική αστυνομία όταν μια ομάδα μαυροφορεμένων οπαδών της Φιορεντίνα επιτέθηκε σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σε μπαρ στο κέντρο της Πράγας, λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Europa Conference League (22:00, Cosmote Sport 1), τραυματίζοντας τρεις θαμώνες, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Ένα βίντεο στο Twitter δείχνει οπαδούς να ανάβουν φωτοβολίδες και να πετάνε τραπέζια στο μπαρ που βρίσκεται ακριβώς έξω από την πλατεία της Παλιάς Πόλης της Πράγας. Επίθεση δέχθηκε κι ένας αστυνομικός.

«Οι Ιταλοί οπαδοί επιτέθηκαν σε οπαδούς της Γουέστ Χαμ σε ένα μπαρ στην οδό Rytirska, τραυματίζοντας τρία άτομα», ανέφερε η τσεχική αστυνομία στο Twitter, συμπληρώνοντας πως. «Ένας αστυνομικός δέχθηκε επίσης επίθεση. Έχουμε προχωρήσει συνολικά σε 16 συλλήψεις».

Η αστυνομία της Πράγας έχει καλέσει αρκετές εκατοντάδες αστυνομικούς να περιπολούν την πόλη καθώς ανέμεναν την άφιξη περίπου 20.000 οπαδών της Γουέστ Χαμ -οι περισσότεροι χωρίς εισιτήρια αγώνα- για να δώσουν το «παρών» στον πρώτο τελικό της ομάδας τους στην Ευρώπη εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Fiorentina ultras have arrived and are causing havoc in Prague.



Be safe, Hammers. pic.twitter.com/jMDKSfbaBQ