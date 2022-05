ESPΝ: «MVP του NBA για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Γιόκιτς»

Στα χέρια του Νίκολα Γιόκιτς θα καταλήξει για δεύτερη συνεχή χρονιά το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ.

Το ESPΝ αναφέρει ότι o Σέρβος σούπερ σταρ των Νάγκετς θα αναδειχθεί και πάλι MVP της regular season, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η επίσημη ανακοίνωση της ανάδειξης του Σέρβου σούπερ σταρ σε πολυτιμότερο παίκτη θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα.

Ο Γιόκιτς τη φετινή σεζόν στην κανονική διάρκεια ΝΒΑ είχε 27,1 πόντους, 13,8 ριμπάουντ και 7,9 ασίστ μέσο όρο στα 74 παιχνίδια όπου αγωνίστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σέρβος σέντερ ήταν υποψήφιος για το βραβείο του MVP μαζί με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τζοέλ Εμπίιντ.

Με αυτή την εξέλιξη, ο Γιόκιτς μπορεί πλέον να υπογράψει το υψηλότερο συμβόλαιο που έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία του NBA, με 260 εκατ. δολάρια για πέντε χρόνια, και φυσικά θα είναι ο μοναδικός παίκτης που έγινε draft τον δεύτερο γύρο και υπογράφει το λεγόμενο super max συμβόλαιο.

Denver Nuggets center Nikola Jokic has been voted the NBA’s Most Valuable Player for a second consecutive season, sources tell ESPN. A formal announcement is expected this week.