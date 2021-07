Οι Σκωτσέζοι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να δουν την Εθνική Αγγλίας να κατακτά το Euro 2020 και το δείχνουν με κάθε τρόπο!



Μετά το εξώφυλλο που έκανε αίσθηση με τον... Braveheart Μαντσίνι, την Κυριακή κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες από παμπ και εστιατόρια της Γλασκώβης με ιταλικές σημαίες!

These Glasgow pubs and restaurant are flying the flag for Italy tonight against England in the Euro 2020 final. https://t.co/6U8uAgjQre



📸 Ross MacDonald / SNS Group pic.twitter.com/n3j3nMAbuj