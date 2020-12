Euroleague: MVP της 16ης αγωνιστικής ο Λάρκιν

O Σέιν Λάρκιν αναδείχθηκε MVP της 16ης αγωνιστικής της Euroleague.

O Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη της Αναντολού Εφές με 86-79 επί της Μπαρτσελόνα και κατέκτησε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάρκιν σε 31:12’’, είχε 23 πόντους (5/7β., 6/10διπ., 2/6τρ.), 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 9 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.



Το υψηλότερο ranking της αγωνιστικής (45 βαθμούς) φυσικά το είχε ο Νεμάνια Νέντοβιτς με την διαστημική του εμφάνιση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο δεν πήρε το βραβείο του ΜVP, καθώς ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τους Ισραηλινούς.

The MVP Of The Week...@ShaneLarkin_3 just loves playing against Barcelona! pic.twitter.com/n8G4k61jcw