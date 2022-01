Χάντμπολ: Πρωταθλήτρια Ευρώπης με πέναλτι σε νεκρό χρόνο η Σουηδία, 27-26 την Ισπανία

Είκοσι χρόνια μετά τον τελευταίο τίτλο της, η Σουηδία επέστρεψε στον «θρόνο» του ευρωπαϊκού χάντμπολ. Στον συγκλονιστικό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που έγινε απόψε στη Βουδαπέστη, οι Σκανδιναβοί με πέναλτι του Εκμπεργκ σε «νεκρό» χρόνο νίκησαν 27-26 (ημίχρονο 12-13) την Ισπανία, την «αποκαθήλωσαν» από την κορυφή μετά από δύο σερί χρυσά μετάλλια, και πανηγύρισαν το πέμπτο τους τρόπαιο στην ιστορία του θεσμού, πρώτο από το 2002.

Η «ρόχα», που συμμετείχε σε τέταρτο συνεχόμενο τελικό, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της και παρηγορήθηκε με την εξασφάλιση μίας θέσης στο βάθρο για πέμπτη διαδοχική διοργάνωση.

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Δανία, που νίκησε στον «μικρό» τελικό τη Γαλλία με 35-32 στην παράταση (κ.α. 29-29) και ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το 2014.

💪 The winning goal for @hlandslaget 🇸🇪, by Niclas Ekberg#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/GUy2qxNVCz