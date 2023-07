Το πρώτο μήνυμα του Φαν Ντερ Σαρ από το νοσοκομείο: «Βγήκα απ’ την εντατική, ελπίζω να πάω σπίτι την επόμενη εβδομάδα»

Ο Έρβιν φαν ντερ Σαρ βγήκε απ’ την εντατική μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε τις τελευταίες ημέρες (εγκεφαλική αιμορραγία) κι «ανέβασε» το πρώτο του μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter, θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι του ευχήθηκαν και ήταν στο πλευρό του σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, ο παλαίμαχος Ολλανδός γκολκίπερ έγραψε: «Πρώτα από όλα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για όλα αυτά τα υπέροχα και μηνύματα υποστήριξης.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ ότι δεν είμαι πλέον στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, είμαι ακόμα στο νοσοκομείο. Ελπίζω να πάω σπίτι την επόμενη εβδομάδα και να κάνω το επόμενο βήμα στην ανάρρωσή μου».

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0