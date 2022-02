Φίλαθλοι της Μακάμπι για τον Άλκη: «Είμαστε και εμείς Άρης»

Οι φίλαθλοι της Μακάμπι Τελ Αβίβ τίμησαν τη μνήμη του δολοφονημένου φιλάθλου του Άρη, Άλκη Καμπανού, υψώνοντας πανό για τον 19χρονο, πριν το τζάμπολ της εν εξελίξει αναμέτρησης με τη ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Τελ Αβίβ, για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ισραηλινοί ύψωσαν πανό, το οποίο έγραφε «Είμαστε και εμείς Άρης. Καλό ταξίδι Άλκη», με την κίνηση να δημιουργεί κύμα συγκίνησης στη «Menora Mivtachim Arena».

Maccabi fans pay a tribute to ARIS fans, in memory of Alkis Kabanos. May he rest in peace pic.twitter.com/ksaoWED8BW