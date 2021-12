Σπουδαίο φιλικό ανάμεσα σε Ιταλία και Αργεντινή στο Λονδίνο!

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Copa America, Αργεντινή, την 1η Ιουνίου στο Λονδίνο, όπως ανέφεραν σήμερα UEFA και CONMEBOL.

Το παιχνίδι, με τίτλο «Finalissima», συμφωνήθηκε τον Σεπτέμβριο, αμέσως μετά την έντονη αντίθεση της UEFA και της CONMEBOL στα σχέδια της FIFA για την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια.

«Υπάρχει μακρά παράδοση συνεργασίας μεταξύ της UEFA και της CONMEBOL, όπως θα μπορούσε να φανεί όλα αυτά τα χρόνια με διοργανώσεις όπως το Artemio Franchi Trophy και το Intercontinental Cup», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Αισθανόμαστε μεγάλη υπερηφάνεια που παρουσιάσουμε ξανά ένα τόσο διάσημο τρόπαιο εθνικής ομάδας προς χαρά των φιλάθλων του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο».

Και οι δύο ομάδες κέρδισαν τους γηπεδούχους στους τελικούς, καθώς η Ιταλία νίκησε την Αγγλία στο Wembley τον Ιούλιο, ενώ η Αργεντινή τερμάτισε μία...ξηρασία 28 ετών, όταν επικράτησε της Βραζιλία στο Maracana.

Οι δύο συνομοσπονδίες έχουν επίσης υπογράψει ένα εκτεταμένο «Μνημόνιο Συνεννόησης» που θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2028.

