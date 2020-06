Γερμανία: Έκανε... αρνητικό ρεκόρ σε κίτρινες κάρτες ο Γκιασούλα!

Σαν.. μαγνήτης φαίνεται ότι τραβάει τις κίτρινες κάρτες ο Κλάους Γκιάσουλα.

Ο μέσος της Πάντερμπορν στο ματς της ομάδας του με τη Βέρντερ... κιτρινίστηκε για 17η φορά την εφετινή σεζόν και έκανε ένα αρνητικό ρεκόρ.

Κι αυτό γιατί έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες κίτρινες σε μία σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, ξεπερνώντας την επίδοση του Πολωνού στόπερ της Σάλκε Τόμας Χάιτο.

Συνολικά ο παίκτης της Πάντερμπορν μετρά 126 κίτρινες κάρτες σε 246 παιχνίδια στην επαγγελματική του καριέρα σε όλες τις κατηγορίες!

Πάντως το οξύμωρο είναι ότι δεν έχει αποβληθεί ποτέ στην καριέρα του. Σαν να λέμε δηλαδή ότι παίζει συνεχώς με τη φωτιά αλλά ποτέ δεν καίγεται.

17 - With his 17th yellow card this season, Klaus #Gjasula has set a new record in the #Bundesliga. Addiction. #SCPSVW pic.twitter.com/YFpYhyg4ON