Γιάννης Αντετοκούνμπο: To βίντεο-αφιέρωμα των Μπακς στον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία τους!

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία στο ντέρμπι των Μπακς με τους Νετς, στο οποίο θριάμβευσαν τα «ελάφια», επικρατώντας με 120-119 στην παράταση.

Πιο συγκεκριμένα ο «Greek Freak» κόντρα στον Ντουράντ και την... παρέα του σημείωσε 44 πόντους και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μιλγουόκι με 14.216 πόντους, ξεπερνώντας τον θρυλικό Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ.

Ο «Giannis» ήταν πραγματικά ασταμάτητος στο Barclays Center και σημείωσε το τρίποντο που έστειλε τον αγώνα στην παράταση αλλά και τις βολές που έδωσαν στα «ελάφια» τη νίκη στον αγώνα.

Ο Έλληνας φόργουορντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 44 πόντους (13/17 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 15/19 βολές), 14 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 39 λεπτά συμμετοχής ενώ 19 πόντους πρόσθεσε ο Τζρου Χόλιντεϊ (6 κλεψίματα) και 16 ο Κρις Μίντλετον.

Μετά το τέλος του αγώνα οι Μπακς ετοίμασαν ένα μικρό βίντεο-αφιέρωμα για τον «Greek Freak», που ξεκινά από το draft και φτάνει μέχρι το σήμερα.

From the 15th pick to Milwaukee’s All-Time Scoring Leader.



The work isn’t done. Stay hungry. pic.twitter.com/decXP9Osz0