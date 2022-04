Νέο γιγαντιαίο γκράφιτι του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λατρεύεται σαν Θεός στο Μιλγουόκι, καθώς έκανε και πάλι τους Μπακς πρωταγωνιστές στο ΝΒΑ, οδηγώντας τους μάλιστα στον τίτλο μετά από μισό αιώνα.

Ο καλλιτέχνης, ο Μαουρίτσιο Ραμίρεζ, ανέλαβε να ανταποδώσει την αγάπη της πόλης στον «Greek Freak», καθώς ανέλαβε να φτιάξει ένα γιγαντιαίο γκράφιτι στον τοίχο ενός κτηρίου στο κέντρου του Μιλγουόκι.

Οι διαστάσεις του θα είναι 16 επί 17 μέτρα και ουσιαστικά θα καλύπτει τρεις ορόφους!

Για τις ανάγκες της δημιουργίας του ο Ραμίρεζ χρησιμοποιεί ειδική σκαλωσιά. Το πρόσωπο του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν θα φαίνεται, αφού προφανώς ο καλλιτέχνης θέλει να εστιάσει στο όνομά του στη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς.

🎨Painted by nationally known contemporary artist Mauricio Ramirez - @MauricioPaints -, the 54’ by 56’ three-story artwork is on the east facade of the 600 EAST building, located at 600 E. Wisconsin Avenue in beautiful Downtown #Milwaukee. https://t.co/E5NvsFsmZV pic.twitter.com/pBeAxwR4OH