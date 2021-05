Γιασικεβίτσιους: «Και οι τέσσερις ομάδες μπορούν να πάρουν το τρόπαιο»

Την άποψή του ότι και οι τέσσερις ομάδες που θα λάβουν μέρος στο Final 4 της Euroleague έχουν πιθανότητες να κατακτήσουν το τρόπαιο εξέφρασε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει της μάχης της Μπαρτσελόνα, με την Αρμάνι Μιλάνο, στον αυριανό ημιτελικό.



Ο Λιθουανός κόουτς των Καταλανών αναφέρθηκε στην πίεση που είναι απαραίτητο να διαχειρίζεται στους «μπλαουγκράνα», στάθηκε στην απουσία φιλάθλων από τη διοργάνωση της Κολωνίας, αλλά και στον Πάου Γκασόλ.



Αναλυτικά όσα δήλωσε:



Για το πώς διαχειρίζεται την πίεση στην Μπαρτσελόνα: «Είναι δύσκολο να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Όταν έχεις πίεση πρέπει να ξέρεις πώς να την διαχειρίζεσαι. Πρέπει να είσαι προσηλωμένος, να εστιάζεις στην άμυνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για έναν προπονητή».



Για το αν αισθάνεται διαφορετικά τώρα ως προπονητής της Μπαρτσελόνα σε σχέση με όταν είχε προκριθεί στο Final Four ως προπονητής της Ζάλγκιρις: «Πιέζω πάντα τον εαυτό μου την ίδια στιγμή και την ομάδα. Το ίδιο έκανα και στη Ζαλγκίρις. Μπορεί να ήμασταν αουτσάιντερ στο Βελιγράδι, αλλά πηγαίναμε με το σκεπτικό να πάρουμε τον τίτλο. Υπήρχαν σπουδαίες ομάδες τότε. Δεν αλλάζει κάτι τώρα. Θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε αύριο. Έτσι κάναμε και στο Βελιγράδι. Έτσι είναι το Final Four. Και οι τέσσερις ομάδες έχουν ελπίδες. Περνάς από πολλές μάχες και κάθε ομάδα έχει μια ευκαιρία».



Για τον ημιτελικό με την Αρμάνι Μιλάνο: «Το θέμα είναι να ελέγχεις αυτό που μπορείς να ελέγξεις. Εννοείται πως μπορούμε να ελέγξουμε το κομμάτι της άμυνας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε το ρυθμό, είναι κάτι που κάνουμε καλά γενικά όλη την σεζόν».



Για το γεγονός ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων: «Κάπως έτσι οι παίκτες θα ακούνε περισσότερο. Ίσως έτσι να μπορώ να βοηθήσω περισσότερο τους παίκτες, να τους κρατήσω προσηλωμένους. Σίγουρα ένα από τα καλύτερα πράγματα σε Final Four είναι οι φίλαθλοι. Θα πρέπει να συνεχίσουμε και να προσαρμοστούμε στις συνθήκες ώστε να σταθούμε στη μάχη που έχουμε».



Για την κατάσταση που βρίσκεται ο Πάου Γκασόλ: «Όταν ήρθε εδώ ξέραμε ότι ήταν 40 χρονών και είχε να παίξει σχεδόν 2 χρόνια. Σιγά-σιγά βοηθάει την ομάδα και βελτιώνεται. Μαθαίνει την ομάδα και νιώθει και πάλι παίκτης. Βλέπουμε πράγματα από αυτά που θέλαμε από εκείνον».