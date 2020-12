Globe Soccer Award: «Παίκτης του αιώνα» ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αναδεικνύεται «παίκτης του αιώνα» πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή τα «Globe Soccer Award».

Ο Πορτογάλος αστέρας, ο οποίος έχει κατακτήσει πέντε χρυσές μπάλες, πρωταθλήματα σε Αγγλία, Ισπανία και Ιταλία αλλά και πέντε Champions League, πρώτευσε στη ψηφοφορία για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή από το 2001 έως το 2020, αφήνοντας πίσω του τον Λιονέλ Μέσι και τον Μο Σαλάχ.

Το αντίστοιχο βραβείο συλλόγου κατέληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία ως γνωστόν μεγαλούργησε ο «CR7» πριν μεταπηδήσει στη Γιουβέντους, με την Μπαρτσελόνα και την Αλ Αχλί να έπονται στη σχετική ψηφοφορία.

Στους προπονητές κορυφαίος του 21ου αιώνα αναδείχθηκε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αφήνοντας πίσω του τους Ζοσέ Μουρίνιο, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και Ζινεντίν Ζιντάν.

Όσο αφορά τους νικητές της χρονιάς, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε… χατ-τρικ στις ατομικές διακρίσεις, μετά τα βραβεία της UEFA και της FIFA, ενώ ο Χάνσι Φλικ άφησε πίσω του Γιούργκεν Κλοπ και Τζανπιέρο Γκασπερίνι για τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή για το 2020.