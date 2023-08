H σπρίντερ που πήγαινε με το... πάσο της - Έκανε τον χειρότερο χρόνο στην ιστορία των 100μ.!

Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο ένα βίντεο από τους Παγκόσμιους Πανεπιστημιακούς Αγώνες στην Κίνα, όπου μια Σομαλή σπρίντερ σημείωσε τον πιο «αργό» χρόνο στα 100 μέτρα καθώς…κατάφερε να τερματίσει 10 δευτερόλεπτα πίσω από άλλους αθλητές!

Η Nasra Ali Abukar έτρεξε την απόσταση σε 21,81 δευτερόλεπτα, περίπου 10 δευτερόλεπτα πίσω από τους πρωτοπόρους και εθεάθη να προσπερνά τη γραμμή του τερματισμού, έχοντας μείνει αρκετά πίσω από τις συναθλήτριές της.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL