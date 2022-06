H UEFA ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους για όσα συνέβησαν στον τελικό του Champions League!

Χρειάστηκε να περάσουν έξι μέρες, προκειμένου η UEFA να ζητήσει συγγνώμη στους φιλάθλους που επηρεάστηκαν απ' όσα διαδραματίστηκαν στον τελικό του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Λίβερπουλ, μετά την απάτη των εισιτηρίων και το πρόβλημα εισόδου των φιλάθλων που αμαύρωσαν την καταληκτική «μάχη» της διοργάνωσης, που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο στο «Stade de France», στο Παρίσι.

Ο αγώνας καθυστέρησε για περισσότερα από 30 λεπτά αφού οι αστυνομικοί απέκρουσαν βίαια τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να εισέλθουν στο στάδιο, ενώ η αστυνομία είχε επίσης ρίξει δακρυγόνα στους οπαδούς, μεταξύ των οποίων υπήρχαν γυναίκες και παιδιά.

«Η UEFA επιθυμεί να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους θεατές που βίωσαν ή ήταν μάρτυρες τρομακτικών και οδυνηρών γεγονότων στην προετοιμασία του τελικού του UEFA Champions League... σε μια νύχτα που θα έπρεπε να είναι μια γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Μεγάλο μέρος ευθύνης αποδόθηκε στους οπαδούς της Λίβερπουλ από τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος αναγνώρισε ότι η αστυνομία αιφνιδιάστηκε από αρκετούς εκατοντάδες ντόπιους «παραβάτες» που εμφανίστηκαν για να προκαλέσουν προβλήματα.

