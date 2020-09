Η Φούλαμ αντάμειψε με τριετές συμβόλαιο τον «αρχιτέκτονα» της ανόδου της

Η Φούλαμ «έδεσε» στο «Κρέιβεν Κότατζ» μέχρι το καλοκαίρι του 2023, τον «αρχιτέκτονα» της ανόδου της στην Premier League, Σκοτ Πάρκερ, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο λονδρέζικος σύλλογος το απόγευμα της Τετάρτης (2/9).

Ο Πάρκερ ανέλαβε τα ηνία των «κότατζερς» αρχικά ως «υπηρεσιακή» λύση τον Φεβρουάριο του 2019, μετά την αποχώρηση του Κλαούντιο Ρανιέρι, με τον σύλλογο να του δίνει μόνιμα τα «κλειδιά» μετά από τρεις μήνες.

Στην πρώτη του, πλήρη σεζόν στον πάγκο της Φούλαμ, ο Πάρκερ οδήγησε τους Λονδρέζους στην άμεση επιστροφή τους στα «σαλόνια» της Premier League, μετά τη νίκη επί της Μπρέντφορντ με 2-1 στα πλέι-οφ ανόδου.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει όλοι στην ομάδα και μας οδήγησε ως την άνοδο. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μπροστά μας και πρέπει να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα» τόνισε ο Πάρκερ σε δηλώσεις του στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

Η Φούλαμ, θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στις 12 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.

