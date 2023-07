Σοκ στην Γκλάντμπαχ - Ο Λάινερ διαγνώστηκε με καρκίνο στο αίμα!

Εκτός δράσης θα μείνει για αρκετούς μήνες ο Στέφαν Λάινερ, καθώς η Γκλάντμπαχ γνωστοποίησε σήμερα (27/7) ότι ο Αυστριακός αμυντικός διαγνώστηκε με καρκίνο στο αίμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι εξετάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε ο 30χρονος δεξιός μπακ, έδειξαν ότι πάσχει από λέμφωμα, έναν τύπο καρκίνου του αίματος, και έχει τώρα μπροστά του αρκετούς μήνες θεραπείας.

«Ο καρκίνος έχει εντοπιστεί εξαιρετικά νωρίς και είναι αντιμετωπίσιμος με φαρμακευτική αγωγή» υπογραμμίζει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη πιθανότητα να επιστρέψει σε πλήρη υγεία και μια κανονική ζωή, συμπεριλαμβανομένου του επαγγελματικού αθλητισμού, θα μπορούσε να είναι ακόμα δυνατή».

Ο Λάινερ εντάχθηκε το 2019 στο δυναμικό της Μπορούσια, προερχόμενος από την αυστριακή Σάλτσμπουργκ. Έχει καταγράψει 125 συμμετοχές με τη γερμανική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό τέσσερα γκολ και 13 ασίστ.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχει ο Στέφι την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Ευχόμαστε σε αυτόν και την οικογένειά του πολλή δύναμη και αισοδοξία στη μάχη εναντίον αυτής της ασθένειας» δήλωσε το μέλος του αθλητικού συμβουλίου της Γκλάντμπαχ, Ρόλαντ Φίρκους.

Stefan Lainer will be missing from action for several months. After medical examinations, the 30-year-old right-back has been diagnosed with lymphoma. He will undergo several months of treatment.



We're all behind you, Stevie 💚



📰 https://t.co/97SMEU9Gu6 pic.twitter.com/anfK3xk5Oi