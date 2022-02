Η Γουέστ Χαμ τιμώρησε τον Ζουμά με αφαίρεση μισθού 2 εβδομάδων για την κακοποίηση της γάτας του

Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε σήμερα ότι επέβαλε στον Γάλλο διεθνή αμυντικό της, Κουρτ Ζουμά το «μεγαλύτερο δυνατό πρόστιμο», μετά τη μετάδοσης βίντεο, όπου ο παίκτης κακομεταχειριζόταν τη γάτα του.

Το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει ένας σύλλογος στον ποδοσφαιριστή του είναι συνήθως οι μισθοί δύο εβδομάδων, που στην περίπτωση του Γάλλου αγγίζουν τις 300.000 ευρώ συνολικά.

«Ο παίκτης αποδέχτηκε αμέσως το πρόστιμο και ζήτησε να δοθεί το ποσό σε μια οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων», ανέφερε ο σύλλογος.

Του πήραν τις γάτες του

Λίγο πριν από αυτή την ανακοίνωση, η Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), η μεγαλύτερη ένωση για τα δικαιώματα των ζώων, ανέφερε ότι πήρε τις δύο γάτες του παίκτη.

«Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους ότι διεξάγουμε έρευνα και ότι οι γάτες είναι ασφαλείς και φροντίζονται», έγραψε στο Twitter η RSCPA.

«Ο Κουρτ και ο σύλλογος συνεργάζονται πλήρως με την έρευνα και ο παίκτης αποδέχτηκε οικειοθελώς όλα τα μέτρα που ελήφθησαν αρχικά, συμπεριλαμβανομένου του να δώσει τις δύο γάτες στο RSPCA για εξέταση», εξήγησε η Γουέστ Χαμ.

«Ο Κουρτ είναι μετανιωμένος και, όπως όλοι στο σύλλογο, κατανοεί πλήρως την ένταση της αντίδρασης στο περιστατικό και την ανάγκη να ληφθούν μέτρα», πρόσθεσε ο αγγλικός σύλλογος στην ανακοίνωσή του.